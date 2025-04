Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendlicher mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Durch die Polizei konnte am Montagabend im Bereich der Straße Im Bödel in Wörth am Rhein gegen 22:30 Uhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war und der Jugendliche keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen konnte, ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Jugendlichen, sowie gegen den Halter des E-Scooters wegen des Zulassens des Fahrens ohne Versicherungsschutz wurde eingeleitet. Durch die Polizei ergeht der Hinweis, dass an Elektrokleinstfahrzeugen, wie E-Scootern, zwingend ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell