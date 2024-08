Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW Auffahrunfall auf der BAB 45 bei Eichlinghofen - Feuerwehr muss den Fahrer befreien

Dortmund (ots)

Am Freitag, den 23.08.24 kam es gegen 10:50 Uhr auf der BAB 45 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund/Witten und der Anschlussstelle Eichlinghofen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden LKW eingeklemmt und verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten den Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Führerhaus befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung und Behandlung transportiert. Der andere LKW-Fahrer und eine Zeugin wurden vom Rettungsdienst und dem PSNV-Erkunder untersucht und betreut, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls alarmiert und landete auf der Fahrbahn, wurde aber zum Transport des Verletzen nicht eingesetzt. Die Autobahn war in Richtung Oberhausen während der Rettungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Nach etwa 45 Minuten konnten die Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst wieder die Einsatzstelle verlassen. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. Vor Ort waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 8(Eichlinghofen) und 4(Hörde), die Spezialeinheit Bergung von der Feuerwache 1(Mitte), der Löschzug 14 (Syburg) der freiwilligen Feuerwehr, sowie Einheiten des Rettungsdienstes tätig.

