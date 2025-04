POL-PDLD: 12-jähriger Suheb seit einem Monat vermisst

Wörth (ots) - Zeugen gesucht Drei Trickdiebe verschafften sich am Dienstagmittag, den 01.04.2025 gegen 12:15 Uhr, unter einem falschen Vorwand, Zutritt in das Wohnhaus der 79-jährigen Geschädigten in der Kantstraße in Wörth. Die Täter gaben gegenüber der Geschädigten an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, weshalb man im Auftrag ...

