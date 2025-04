Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Wasserwerker bestehlen 79-Jährige - Zeugen gesucht

Wörth (ots)

Zeugen gesucht

Drei Trickdiebe verschafften sich am Dienstagmittag, den 01.04.2025 gegen 12:15 Uhr, unter einem falschen Vorwand, Zutritt in das Wohnhaus der 79-jährigen Geschädigten in der Kantstraße in Wörth.

Die Täter gaben gegenüber der Geschädigten an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, weshalb man im Auftrag der Wasserwerke nun die umliegenden Anwesen überprüfen müsse.

Nachdem die Geschädigte den Tätern Einlass gewährte, bewegten sich diese durch das gesamte Haus und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Erst als das Opfer misstrauisch wurde und damit drohte die Polizei zu verständigen, verließen die Täter das Anwesen und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben:

Täter1:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, er sprach hochdeutsch ohne Akzent, kein Bart, dunkler Teint, bekleidet mit einer blauen Arbeitshose und einem kargogemusterten Oberteil

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 175-180 cm, korpulent, dunkle kurze Haare, kein Bart, dunkler Teint

Täter 3:

Männlich, dunkler Teint, Koteletten bis zum Kieferansatz

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Nummer 07271/9221-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K45@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell