POL-PDLD: Drei E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Germersheim (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 01.04.2025, wurde eine 75-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann wollte mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke im Bereich des Tournuser Platz fahren. Hierbei kam es auf dem Parkplatz zum Zusammenstoß mit der 75-jährigen Fußgängerin. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

