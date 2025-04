POL-PDLD: Fußgängerin verletzt

Annweiler (ots) - Im Tatzeitraum (21.03.2025 - 01.04.2025) drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Waldfriedenstraße in Annweiler ein. Hierfür wurde durch unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt. Entwendet wurde eine Silbermünzensammlung. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, ...

