LPI-NDH: Schornsteinbrand endet glimpflich

Leinefelde (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Teistungen in Richtung Mühlhausen. Auf Höhe der Ortslage Leinefelde beabsichtigte er zunächst an der Abfahrt in Richtung der Verbindungsstraße zur Mühlhäuser Chaussee nach rechts abzubiegen, entschied sich dann ...

mehr