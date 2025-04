Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bild-Infos

Download

Eußerthal (ots)

Am 01.04.25, gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 23-jährige PKW Fahrerin die L505 von Eußerthal kommend in Richtung Ramberg. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus noch nicht geklärter Ursache ins Schleudern und prallte rechts an einen Baum. Der PKW wurde im Frontbereich völlig zerstört und die junge Frau war eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell