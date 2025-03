Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Verletztes Kind

Bereits am vergangenen Freitag (28.03.2025, 16 Uhr) kam es in der Wolfgasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13 Jahre alte Radfahrerin verletzt wurde. Beim Linksabbiegen übersah das Mädchen ein von links kommendes Fahrzeug, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sie sich am Oberkiefer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

