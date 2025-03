Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum 29./30.03.25, 18:00-09:20 Uhr, kam es in der Zeppelinstraße, auf Höhe Anwesen 66, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500.- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

