Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Edenkoben (ots)

Am Samstag kam es im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Edenkoben. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ein- oder Ausparken einen rechts daneben geparkten grauen Skoda Superb und entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Fahrerin des Skodas ihr Fahrzeug abgestellt hatte, befand sich auf dem relevanten Stellplatz ein weißer Transporter mit blauer Aufschrift. Ob der Transporter für den Schaden verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer des Transporters sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 zu melden.

