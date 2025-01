Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungswidrige Schmierereien in Rostock

Rostock (ots)

Am 30.01.2025 gegen 22:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock den Hinweis, dass zwei unbekannte Personen die Fensterscheiben des Lidl Supermarktes in Rostock-Schmarl besprühen sollen. Im Rahmen der Tatortabsuche konnten diverse Graffiti u.a. in Form von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen festgestellt werden. Hierbei waren sowohl Gebäude, Mülltonnen als auch PKW betroffen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

