Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Dienstag gefährdete ein weißer Pkw durch seine Fahrweise einen anderen Autofahrer bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr war ein 63-Jähriger auf der Kreisstraße 7507 von Baltringen in Richtung Laupheim unterwegs. Auf Höhe Laupheim-Baustetten, im Bereich Riedweg, kam ihm ein blauer Lkw entgegen. Den hatte ein weißer Pkw überholt. Um einen Unfall mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, musste der Senior seinen Dacia stark abbremsen und nach rechts ins Seitenbankett ausweichen, so die Polizei. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge oder mit dem Lkw kam es nicht. Nun ermittelt die Polizei Laupheim wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Von dem überholenden Auto sind weder Kennzeichen noch Marke bekannt. Am Steuer saß wohl eine dunkelhäutige Person. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere den Fahrer des blauen Lkw bittet sie, sich unter Tel. 07392/9630-0 zu melden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen .

++++0616837

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell