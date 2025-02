POL-NE: Unbekannter versucht Handy und Geld von Autofahrer zu rauben

Meerbusch (ots) - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte am Freitag (31.01.), gegen 18:45 Uhr, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe an der Düsseldorfer Straße in Büderich antreffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die beiden 46 Jahre alten Männer aus Düsseldorf mit einem Akku-Winkelschleifer an mehreren Fahrradschlössern zu schaffen gemacht. Einer 68 Jahre alte Frau aus ...

mehr