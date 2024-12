Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach mehreren Brandstiftungen bekannt

Altentreptow (ots)

Im November diesen Jahres kam es in Altentreptow zu drei Bränden in unmittelbarer Nähe zueinander. Demnach brannte es im Bereich einer Gartenanlage am Klosterberg in der Stralsunder Straße am 20.11., 25.11. und 30.11.2024. Der anfängliche Tatverdacht der Polizei konnten sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärten. Ein 24-jähriger Altentreptower, der ins Visier der Polizei geraten ist, konnte als Täter aller drei Brandstiftungen bekannt gemacht werden. Durch die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei in Altentreptow stellte sich heraus, dass er in weiteren 14 Fällen, die im November und im Dezember der Polizei bekannt geworden sind, als Beschuldigter gilt. Hierzu zählen unter anderem Anzeigen wegen Sachbeschädigungen, Diebstahl, Bedrohung, Vortäuschen einer Straftat und Falsche Verdächtigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell