Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrstil missfällt - Polizei kommt zum Einsatz

Neubrandenburg (ots)

Wenn dem einen der Fahrstil des anderen nicht gefällt, dann kann schon mal die Polizei zum Einsatz kommen. So geschehen gestern Abend im Bereich Broda in Neubrandenburg.

Ein 61-Jähriger und ein 48-Jähriger fuhren zuvor am späten Nachmittag wohl in eine Richtung. Der Jüngere fuhr dem Älteren hinterher, weil ihm die Fahrweise des Mannes missfiel. Irgendwann hielten sie beide an. Der eine stellte den anderen zur Rede.

Auf einmal soll dann Pfefferspray im Spiel gewesen sein. Das wurde beim späteren Polizeieinsatz bei dem älteren Beteiligten auch sichergestellt, weil diese Art des Pfeffersprays so nicht erlaubt ist und unter das Waffengesetz fällt.

Das Spray könnte eventuell als Reaktion auf einen Schlag eingesetzt worden sein. Dieser Vorwurf gegen den 48-Jährigen kam jedenfalls auch zur Anzeige, als die Polizei am Abend wegen der anderen Vorwürfe vor der Tür des 61-Jährigen stand.

Die Ermittler der Kripo haben nun so einige Tatvorwürfe für die Ermittlungen zu bearbeiten, darunter Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung - allgemein unter "gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr" bekannt. Sollte tatsächlich jemand im Straßenverkehr auffällig oder unangemessen fahren, sollte zudem gleich direkt die Polizei informiert werden. Am besten unter Angabe von Kennzeichen, Marke und Farbe des Autos sowie der genauen Fahrtstrecke, so dass die Polizei nach Möglichkeit die Verkehrskontrolle übernehmen kann.

Die beiden Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell