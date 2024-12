Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Bus mit Graffiti besprüht

Neubrandenburg (ots)

Am 11.12.2024 gegen 03:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg über eine Sachbeschädigung in der Straße am Augustabad in Neubrandenburg informiert.

Dort meldete ein Busfahrer, dass ein Bus des Schienenersatzverkehrs großflächig sehr frisch mit Graffiti besprüht wurde. Der Bus wurde am Vortag, dem 10.12.2024, gegen 17:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz rechtsseitig aus der Innenstadt kommend abgestellt. Auf dem Bus befanden sich mehrere metergroße Schriftzüge mit nicht offensichtlichem politischem Hintergrund.

Zum momentanen Zeitpunkt sind keine Hinweise zum möglichen Täter bzw. Tätern bekannt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen zum Tathergang. Bei Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen oder Beobachtungen am angegebenen Bereich melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell