Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf - Polizei benötigt Unterstützung aus der Bevölkerung

Demmin (ots)

Heute Morgen wurde der Polizei erneut ein Sachverhalt gemeldet, bei dem ein Kind auf dem Schulweg von einer männlichen Person angesprochen worden sein soll.

Demnach befand sich der Junge gegen 07:10 Uhr auf dem Weg zur Schule auf dem Gehweg in der Jarmener Straße stadtauswärts. Eine bislang unbekannte männliche Person sprach den Jungen aus einem Fahrzeug heraus an, stoppte dieses auf einem Parkplatz und folgte ihm anschließend daraufhin einige Meter bis kurz vor die Schule in der Saarstraße.

Als der Junge die Schule erreichte, kehrte der Mann um. Der Schüler informierte seine Lehrkräfte über den Sachverhalt und die Schulleitung rief die Demminer Polizei hinzu.

Der Mann kann nach ersten Aussagen des Kindes wie folgt beschrieben werden: circa 30 - 35 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, kurzer Bartwuchs um den Mund herum, schwarzer Kapuzenpullover, rote Mütze, dunkle Jogginghose. Weitere Angaben zum Tatverdächtigen können zum momentanen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Streifenbeamten des Polizeihauptreviers Demmin sowie die Kriminalpolizei haben die vergangenen Sachverhalte in Demmin im Blick und sind dementsprechend sensibilisiert. Weiterhin sind während der Streifentätigkeit Polizeikräfte in den Bereichen eingesetzt. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten und auch, ob diese geschilderten Begegnungen so stattgefunden haben, ist und bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals eindringlich um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollten Sie, gerade in den Morgenstunden, auf dem Weg zur Arbeit oder zu Schule etwas Merkwürdiges bemerken, schauen Sie nicht weg und informieren die Polizei über ihre Beobachtung. Bei Hinweisen zu dem geschilderten Sachverhalt aber auch bei erneuten Situationen melden Sie sich umgehend bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder über den Notruf der Polizei 110. Die Beamten sind dankbar für jeden Hinweis.

