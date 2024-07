Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Mann mutmaßlich getötet - Kriminalpolizei ermittelt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr wurde ein Mann in einer Arbeiterunterkunft in der Ruiter Straße in Bretten tot aufgefunden. Die Identität des mutmaßlich Getöteten steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Nach dem derzeitigen Stand muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

