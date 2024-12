Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung zum Brand in Waren

Waren (ots)

Wie die Polizei heute Morgen in einer Pressemitteilung mitteilte, kam es gegen 05:20 Uhr zu einem Brand in einer Möbelmanufaktur in der Siegfried-Marcus-Straße in Waren. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waren und Groß Plasten waren mit insgesamt 54 Kameraden vor Ort. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten circa drei Stunden an und wurden gegen 08:30 Uhr beendet. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Untersuchung des Brandortes vor Ort. Weiterhin wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt und im Ergebnis ein technischer Defekt als Brandursache angegeben. Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigem Kenntnisstand auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung zu einem Brand in Waren

Am 12.12.2024 gegen 05:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Möbelmanufaktur in einem Gewerbegebiet in Waren (Müritz) informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits ein Teil des Gebäudekomplexes. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach derzeitigen Kenntnisstand befinden sich im Objekt u.a. eine Lackieranlage und Stoffe zur Holzbehandlung. Wie es zur Brandentstehung gekommen ist, ist derzeit völlig unklar. Die Kriminalpolizei wird nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

