Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - In Schlangenlinien unterwegs

Am Dienstag zog die Polizei in Uhingen eine Autofahrerin aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 15 Uhr war eine 50-Jährige mit ihrem Mercedes in Uhingen in Schlangenlinien unterwegs. Ein Zeuge beobachtete die unsichere Fahrweise und meldete dies der Polizei. Kurze Zeit später kontrollierte eine Streife die Fahrerin in der Jahnstraße. Da sie zunächst angab, keinen Ausweis dabei zu haben, durchsuchten die Beamten ihre Handtasche nach Dokumenten. In dieser befanden sich neben dem Ausweis auch fünf leere Bierdosen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Die Fahrerin hatte über ein Promille intus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++0619272

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell