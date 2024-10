Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - versuchter Einbruch in Kiosk

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Moorberg (Sti). In der Nacht von dem 28.10.2024 auf den 29.10.2024 haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Kiosk am Moorberg in Sarstedt einzubrechen. Der oder die Täter haben eine Scheibe mit einem Gullydeckel beschädigt. Es den Tätern jedoch nicht gelungen den Kiosk zu betreten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

