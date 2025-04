Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 7 Jahre altem Kind

Lustadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr in Höhe des Wasgau-Supermarkts in Lustadt. Eine 32 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Raum Germersheim befuhr die Untere Hauptstraße in Fahrtrichtung Germersheim, als ein Kind, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, unvermittelt auf die Straße rannte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung von Seiten der Fahrzeugführerin kam es zum Zusammenstoß. Zur Erstversorgung des Kindes wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, welcher auf dem Wasgau-Parkplatz landete. Das Kind erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

