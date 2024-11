POL-NOM: Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Freitag, 22.11.2024; 08:29 Uhr Am Freitagmorgen, den 22.11.2024, gegen 08:29 Uhr, befand sich ein 77jähriger Mann aus Drüber in der Sparkassenfiliale am Marktplatz in Einbeck. Während eines Geldabhebevorgangs am Automaten wurde der Mann von einer jungen Frau angesprochen, dass er einen Geldschein verloren habe, der hinter ihm auf dem Boden lag. Als er sich umdrehte, um den Geldschein ...

