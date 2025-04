Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall bei Mettlach Orscholz

Mettlach (ots)

Am 03.04.2025 gegen 06:15 Uhr kam es auf der L 177 im Bereich der Weißen Mark in Mettlach-Orscholz zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein PKW von Orscholz kommend auf die L 177 in Richtung Weiten ein, als ein Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit die L 177 bergauf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 48-jährige Fahrer des Motorrads wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Saarbrücken verbracht. Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die L 177 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Personen, die zur genannten Zeit Wahrnehmungen zu den beteiligten Fahrzeugen an dem Keuchinger Berg getroffen haben, bzw. den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell