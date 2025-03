Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf: Drei Jugendliche bewerfen im Bereich des Bahnhof Stadtmitte in Merzig vorbeifahrende Fahrzeuge mit Mini Glasflaschen.

Merzig (ots)

Am Sonntag, 16.03.2025, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Straßen Alter Leinpfad und Am Viehmarkt in Merzig eine Straßenverkehrsgefährdung. Nach Angaben eines Zeugen hielten sich zu diesem Zeitpunkt drei männliche Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren im Bereich des Bahnhofes Stadtmitte Merzig auf. Während ihres dortigen Aufenthaltes, warfen sie Mini Glasflaschen, sogenannte Klopfer, auf Fahrzeuge, welche die Straßen Alter Leinpfad und Am Viehmarkt befuhren. Hierbei wurde zumindest ein Fahrzeug getroffen. Ein weiteres Fahrzeug wurde verfehlt und ein Motorradfahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Treffer vermeiden. Vor dem eintreffen der verständigten Polizei begaben sich die Täter in einen ankommenden Zug und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zeugen und Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Merzig (06861/7040) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell