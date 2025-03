Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallzeugen gesucht, Unfallflucht in Merzig

Merzig (ots)

Am Donnerstag, den 20.03.2025, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Brauerstraße in Merzig ein Verkehrsunfall, wobei in der Zeit von 13:15 Uhr bis 17:40 Uhr ein geparkter PKW beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens gekümmert zu haben. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Tatzeugen, die weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell