Polizei Münster

POL-MS: Nach Autoaufbruch - Täter schläft mit Diebesgut vor Polizeiwache

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (01.08., 22:26 Uhr) einen 31-jährigen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher schlafend in einer Bushaltestelle vor der Polizeiwache am Friesenring aufgefunden, der zuvor an einem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen und Koffer entwendet hatte.

Der Geschädigte informierte die Polizei, nachdem er seinen abgestellten Pkw beschädigt gesehen hatte. Ersten Ermittlungen zufolge schlug der 31-Jährige eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete zwei Koffer mit Werkzeug und Kleidung. Anschließend legte er sich wenige Meter vom Tatort entfernt in eine Bushaltestelle vor der Polizeiwache am Friesenring und schlief. Die Tatbeute befand sie dabei neben ihm. Eingesetzte Polizisten nahmen den 31-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell