POL-MS: 34-jähriger Tatverdächtiger nach Messerangriff in Steinfurt in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Nach Streit mit Messer angegriffen - 24-Jähriger schwer verletzt" (ots vom 2.8., 12:32 Uhr: https://muenster.polizei.nrw/presse/nach-streit-mit-messer-angegriffen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Eine Richterin ordnete am Freitagnachmittag (2.8.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen nach dem Messerangriff am Donnerstagabend (1.8., 17:40 Uhr) an der Wasserstraße in Steinfurt an.

Ersten Ermittlungen einer Mordkommission - die bei der Polizei Münster unter der Leitung von Julika Böhlendorf im Einsatz ist - zufolge sollen der 34-jährige Tatverdächtige und das 24-jährige Opfer vor dem Messerangriff in einen verbalen Streit geraten sein.

Der Tatverdächtige aus Eritrea konnte kurze Zeit später von Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ eine Richterin Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn. Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Für Presseanfragen steht Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Rufnummer 0251 494-2424 zur Verfügung.

