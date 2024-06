Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Dienstag bei Geislingen a.d. Steige zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr die 54-Jährige auf der L1229 von Schalkstetten in Richtung Gussenstadt. An der Einmündung zur Gussenstadter (L1164) wollte die Fahrerin des Opel nach links abbiegen. Dabei übersah sie wohl den entgegenkommenden Mercedes einer 63-Jährigen. Die war von Gussenstadt in Richtung Schalkstetten unterwegs und hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Dabei zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus. Die Mercedesfahrerin blieb unverletzt. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro. Ein Abschlepper barg sie.

