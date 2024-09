Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl in Café/Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Wassenberg besuchte in Begleitung am Montag (10. September) ein Café an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie setzte sich in den Außenbereich des Cafés und stellte ihre Handtasche neben sich auf den Boden. Gegen 15.30 Uhr trat ein Mann an ihren Tisch und verwickelte sie in ein Gespräch. Kurz darauf entfernte er sich in Richtung Markt. Die Wassenbergerin musste ein paar Minuten später feststellen, dass ihre Handtasche fehlte, in der sich Bargeld, Ausweispapiere und Schlüssel befanden. Der unbekannte Mann war 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte schwarze krause Haare und wirkte südländisch. Er sprach Deutsch, war aber schlecht zu verstehen. Wer hat den Mann in Geilenkirchen gesehen oder wurde ebenfalls von ihm angesprochen? Das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie können auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

