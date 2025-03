POL-MFR: (319) 15-jährige Reka K. aus Hirschau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Die Polizei nahm am Donnerstagabend (27.03.2025) einen Graffiti-Sprayer in der Nürnberger Innenstadt fest. Der 38-Jährige hatte an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten Schriftzüge aufgesprüht. Gegen 19:45 Uhr meldeten aufmerksame Passanten der Polizei per Telefon einen Mann, der an einem Treppenabgang zu einem Parkhaus in der Hinteren Ledergasse ein lilafarbenes Graffiti an die Wand sprühte. Eine ...

