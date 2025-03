Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Hockenheim in der Hägebücherstraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer, der ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter durch eine andere Polizeidienststelle als gestohlen gemeldet worden war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann, unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Vor Ort konnte ein Drogentest durchgeführt werden, welcher positiv auf THC und Kokain reagierte. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der 31-Jährige für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Hockenheim gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenbesitzes, Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Ob der 31-Jährige in Verbindung mit dem Diebstahl steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

