Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahlserie in Bendorf in der Nacht vom 04.02 auf den 05.02.2025

Bendorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Bendorf zu einem besonders schweren Fall des Diebstahl aus einem Kellerraum, zu einem Diebstahl eines Navigationssystem aus einem LKW und einem versuchten Einbruch in eine Garage. Die Tatörtlichkeiten befinden sich in der August-Thyssen-Straße, in der Straße "Untere Rheinau" und in der Bahnhofstraße. Die vermeintlichen Täter wurden von einer Videokamera in der Ringstraße in Bendorf gegen 03:08 Uhr aufgenommen. Es dürfte sich um zwei schwarz gekleidete, vermummte Täter handeln. Diese dürften teilweise zu Fuß und teilweise mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Ein Täter trug einen auffällig gelben Rucksack. Weiterhin wurde eine abgerissen Videokamera der Marke ZOSI in einem Garten in der Ringstraße aufgefunden. Der Geschädigte ist hier bislang nicht bekannt.

Wer kann Hinweise zu den Taten, den Tätern oder der aufgefundenen Kamera machen? Hinweise an die Polizeiinspektion Bendorf.

