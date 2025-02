POL-PDKO: Andernach Namedy: Erstmeldung Verkehrsunfall auf der B9

Lahnstein (ots) - Am Freitag 07.02., in den frühen Morgenstunden, brachen bislang unbekannte Täter in die Berufsschule, in der Schulstraße, in Lahnstein ein und verursachten dort einen erheblichen Schaden. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: ...

mehr