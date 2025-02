Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - PKW beschädigt Umzäunung

Bendorf, In der Langfuhr (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2025, kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bendorf. Ein PKW-Fahrer wollte in der Straße "In der Langfuhr" wenden. Beim Rangieren kollidierte der PKW rückwärts mit der Umzäunung eines Firmengeländes. Der Fahrer oder die Fahrerin stieg aus, sah sich den Schaden an und entfernte sich anschließend mit dem Fahrzeug.

Die Polizei Bendorf hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell