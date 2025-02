Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 04.02.25 kam es um 23:25 Uhr in der Karl-Friedrich-Goerdeler-Str. in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein weißer Kleinwaagen, kam aus der Jakob-Kaiser-Straße und bog nach links ab. Hierbei touchierte er einen geparkten PKW und beschädigte diesen am Außenspiegel und am Kotflügel. Der Fahrer des weißen Kleinwagens flüchtete und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei Lahnstein sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

