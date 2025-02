POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Niedert (ots) - Ein herrenloser Hund hat am Abend des 29.01.2025 gegen 19:25 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße in Höhe der Ortschaft Niedert einen Verkehrsunfall verursacht. Der Hund sprang plötzlich auf die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Hund kam. Der Hund sei direkt nach der Kollision aufgestanden und in Richtung der Ortslage Niedert ...

mehr