Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln endet in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Montag gegen 15:45 Uhr kam ein 47-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Tirana am Flughafen Hamburg an. Er wurde von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck seit Dezember 2016 wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gesucht wird. Laut Haftbefehl war der Mann im Jahr 2016 aus der Haft heraus nach Albanien abgeschoben worden. Für den Fall, dass er nach Deutschland zurückkehrt, wurde die Nachholung der Vollstreckung angeordnet. Von ursprünglich 3 Jahren Freiheitsstrafe waren noch 397 Tage übrig. Der Mann wurde in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

