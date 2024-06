Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 15.06.2024 - Reinbek

Am Samstag (15. Juni 2024) kam es in der Straße "Am Sportplatz" in Reinbek zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 00:50 Uhr ein 34- jähriger Reinbeker mit einem Fahrrad den Fuß- und Radweg der Straße "Am Sportplatz" in Richtung Neuschönningstedt. Er kam auf der unbeleuchteten Strecke nach rechts vom Radweg ab. Er stürzte gegen einen Stromverteilerkasten und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,09 Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Reinbek ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Der Radfahrer wird sich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell