POL-RZ: Alkoholisierter Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ratzeburg (ots) - 17. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 15./16.06.2024 - Großhansdorf Am vergangenen Wochenende kam es in der Straße "Am Brink" in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in der Zeit von Samstag (15. Juni 2024), 18:00 Uhr bis Sonntag (16. Juni 2024), 00:30 Uhr ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten ...

mehr