POL-PDKO: Einbruch im Hallenbad Lahnstein

Lahnstein (ots)

In der Nacht zum 11.02.2025 brachen derzeit unbekannte Täter in das Hallenbad in Lahnstein ein. Hierzu schlugen sie eine Eingangstür mit einem Gegenstand ein und entwendeten Bareinnahmen aus einer Kasse. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Lahnstein.

