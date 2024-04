POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallstatistik 2023

Germersheim/Knittelsheim (ots) - Insgesamt 55 Verkehrsteilnehmer waren gestern bei Geschwindigkeitsmessungen in Germersheim und Knittelsheim zu schnell unterwegs. In der Straße "Am Unkenfunk" wurde der Verkehr von 08.20 - 10.20 Uhr überwacht. Neben 24 Geschwindigkeitsverstößen wurden auch drei Gurtmuffel und ein Handysünder festgestellt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren dann im Zeitraum von 11.30 - 13.30 Uhr ...

