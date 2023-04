Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdiebe machen Beute: Wulsdorfer Senioren werden Opfer von falschen Wasserwerkern

Bremerhaven (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in Bremerhaven-Wulsdorf bittet die Polizei um Hinweise auf die mutmaßlichen Täter.

Der Fall ereignete sich am Dienstag, 18. April, gegen 11.45 Uhr an der Bährkampstraße im Ortsteil Jedutenberg. Ein Mann klingelte an der Tür eines Einfamilienhauses und erklärte den älteren Bewohnern, dass er vom örtlichen Netzbetreiber Wesernetz komme. Er bat um Zutritt, da er die Wasserleitungen aufgrund von Gewässerverunreinigungen kontrollieren müsse.

Die Bewohner ließen den vermeintlichen Wesernetz-Mitarbeiter ins Haus. Der Mann lenkte das ältere Ehepaar dadurch ab, dass sie an unterschiedlichen Stellen die Wasserhähne aufdrehen und den Wasserfluss beobachten sollten. Offenbar gelangte in der Zwischenzeit ein zweiter Täter unbemerkt in das Haus und durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen, bevor er unerkannt entkam. Einige Zeit später hatte auch der vermeintliche Wasserwerker das Haus ohne Verabschiedung verlassen. Erst jetzt fiel den Bewohnern auf, dass an mehreren Stellen Wertgegenstände und Bargeld entwendet worden waren. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Den angeblichen Wesernetz-Mitarbeiter beschrieben sie als ca. 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und untersetzt. Dieser sprach Deutsch ohne Akzent. Dazu trug er offenbar eine Art Warnweste bzw. -jacke. Zu weiteren Tatverdächtigen gibt es keine Beschreibung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Dienstag im Bereich Bährkampstraße/Ringstraße/Bahnhofstraße auffällige Beobachtungen gemacht? Bei wem haben die vermeintlichen Wesernetz-Mitarbeiter ebenfalls um Einlass gebeten? Wem sind Personen begegnet, auf die die Beschreibung passen könnte? Hinweise werden unter Telefon 0471/953-3321 entgegengenommen.

Schützen Sie sich vor Trickdieben. Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei: Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten Handwerker-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

Sind Sie sich unsicher? Dann rufen Sie sofort die Polizei unter 110. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell