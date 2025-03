POL-MA: Mannheim: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Eine unbekannte Frau entwendete am Montagnachmittag in einer Tankstelle im Stadtteil Neckarstadt Waren und bedrohte bei ihrer Flucht eine Tankstellenmitarbeiterin und einen Kunden, der zu Hilfe eilte. Die Frau wurde gegen 15.40 Uhr durch Zeugen beobachtet, wie sie im Shop einer Tankstelle in der Untermühlaustraße verschiedene Waren aus den Regalen ...

