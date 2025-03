POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer und Motorradfahrer geraten aneinander - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Um kurz nach 7 Uhr kam es am Montag in der Möhlstraße auf der Höhe einer Autowaschanlage zu einem Unfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Eine 48-Jährige war in ihrem BMW auf der Möhlstraße in Fahrtrichtung Seckenheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Weidenstraße bog sie nach links ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt der in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. ...

