BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Samstagvormittag (19.10.24) am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der 40-Jährige konnte dabei ...

