Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Samstagvormittag (19.10.24) am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der 40-Jährige konnte dabei keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorlegen. Die Fahndungsüberprüfung des Mannes verlief positiv und ergab einen offenen Vorführhaftbefehl. Der 40-Jährige war nicht zur gegen ihn angesetzten Hauptverhandlung wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall erschienen. Der 40-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Durch das zuständige Amtsgericht wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

