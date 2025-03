Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Pluwig

Trier (ots)

Bereits am 12.03.2025 kam es in gegen 11:50 Uhr in Pluwig, Trierer Straße, Einmündung zur Franzenheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher beabsichtigte aus der Franzenheimer Straße nach links in die Trierer Straße einzufahren und übersah ein von links kommendes Fahrzeug, welches ortseinwärts nach Pluwig fuhr. Hier kam es zur leichten Kollision mit der Front des Unfallverursachers und, vermutlich, einem Reifen des geschädigten Fahrzeugs. Letzterer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet nun auf diesem Wege darum, dass der Geschädigte oder etwaige Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich der Identität des Geschädigten liefern können, sich bei der Polizeiinspektion in Trier unter der Rufnummer 0651 / 983-44150 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell