Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall am AK Neunkirchen

Homburg / Neunkrichen (ots)

Am 28.10.2024, kam es gegen 13:10 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen mit Anhänger und einem PKW. Der PKW kam ursprünglich von der BAB 6 aus Richtung St. Ingbert und wollte am AK Neunkirchen auf die BAB 8 in Richtung Zweibrücken wechseln. Der LKW befuhr die BAB 8 aus Richtung Neunkirchen kommend in Richtung Zweibrücken. Als der PKW vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn einfahren wollte kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Da das genaue Fahrmanöver nicht geklärt ist, bittet die Polizei den Zeugen, der vor Ort angehalten, aber seine Daten nicht hinterlassen hatte, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841 / 106-0 in Verbindung zu setzen.

